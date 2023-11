Gustaf Sobin – Débris Lumineux, lecture et rencontre avec les traducteurs 58 Rue du portail neuf Ménerbes, 18 novembre 2023, Ménerbes.

Ménerbes,Vaucluse

Nous avons le plaisir d’accueillir une rencontre avec les traducteurs du recueil d’essais « Débris lumineux » de Gustaf Sobin, Elisabeth Deshays et Michel Roure. C’est le premier de ses livres à être traduit en français..

2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

58 Rue du portail neuf Maison Dora Maar

Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



We are delighted to host a meeting with the translators of Gustaf Sobin’s collection of essays « Débris lumineux », Elisabeth Deshays and Michel Roure. This is the first of his books to be translated into French.

Nos complace organizar un encuentro con los traductores de la colección de ensayos « Débris lumineux » de Gustaf Sobin, Elisabeth Deshays y Michel Roure. Se trata del primero de sus libros traducido al francés.

Wir freuen uns, ein Treffen mit den Übersetzern der Essaysammlung « Débris lumineux » von Gustaf Sobin, Elisabeth Deshays und Michel Roure, auszurichten. Es ist das erste seiner Bücher, das ins Französische übersetzt wurde.

