ZOLA L’INFRÉQUENTABLE 58 Rue du Port Le Mans, vendredi 2 février 2024.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 22:00:00

« ZOLA L’Infréquentable » de Didier Caron

Zola, l’infréquentable

de Didier Caron

avec : Pierre Azema et Bruno Paviot

Le 5 janvier 1895, Émile Zola dîne, comme à l’accoutumée, chez son ami Alphonse Daudet. Le fils de ce dernier, Léon Daudet, pamphlétaire et journaliste nationaliste, rentre de l’École Militaire où il vient d’assister à la dégradation du capitaine Dreyfus, événement qu’il couvre pour le journal Le Figaro. Son article du lendemain est prêt. Il en donne un résumé injurieux, en des termes ignominieux. Zola s’indigne et proteste contre la violence des propos : il ne peut tolérer qu’en France on puisse accuser un homme sans autre forme de procès que celui de sa religion. De cette confrontation, Émile Zola ressort transfiguré. Il décide de se lancer dans ce qui devient déjà « l’Affaire » : celle d’une idéologie toujours cruellement d’actualité et qu’il a eu, souvent seul, le courage de combattre. Zola l’infréquentable raconte la confrontation véridique et peu connue entre le romancier et Léon Daudet, polémiste antisémite. Ce soir-là, tout a commencé…

Une pièce historique excellente. On reste suspendu au texte plein de finesse, d’habileté et d’intelligence. L’INFO TOUT COURT

Une excellente pièce à ne pas manquer. SPECTACLES SÉLECTION

Un spectacle d’une précision historique captivante, magistralement mené et qui se termine par une ode à l’humanité. ARTISTIK REZO

58 Rue du Port Salle des Concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



