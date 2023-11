COWBOY OU INDIEN ? – GROUPE DÉJÀ 58 Rue du Port Le Mans, 8 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

À l’approche de ces fêtes de noël 2023, rien de mieux qu’un spectacle sur la famille à voir en famille ! Drôle et grinçant, cynique et poétique, “Cowboy ou indien ?” vous fait voyager durant 1h15 au travers de la vie de deux frères de leur naissance à l’âge adulte..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:45:00. EUR.

58 Rue du Port Salle des concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



With Christmas 2023 just around the corner, there’s nothing better than a show about family to see with the whole family! Funny and wry, cynical and poetic, Cowboy ou indien takes you on a 1h15 journey through the lives of two brothers, from birth to adulthood.

Con la Navidad de 2023 a la vuelta de la esquina, ¡nada mejor que un espectáculo sobre la familia para ver con toda la familia! Divertido e irónico, cínico y poético, Cowboy ou indien te lleva en un viaje de 1 hora y 15 minutos a través de la vida de dos hermanos desde su nacimiento hasta la edad adulta.

Im Vorfeld des Weihnachtsfestes 2023 gibt es nichts Besseres als ein Stück über die Familie, das man mit der ganzen Familie sehen kann! Cowboy oder Indianer » führt Sie 1 Stunde und 15 Minuten lang durch das Leben zweier Brüder von ihrer Geburt bis ins Erwachsenenalter.

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire