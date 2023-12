RENAISSANCES ET RÉALISMES, ITALIE XIVE-XVE SIÈCLES 58 Rue du Port Le Mans, 1 décembre 2023, Le Mans.

Des premiers peintres italiens imitant les icônes byzantines à Léonard de Vinci, cette conférence illustrera combien de multiples renaissances portant toutes un regard spécifique sur le réel traversent l’Italie des Tre et Quattrocento (XIV et XVème siècles)..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 19:30:00. EUR.

58 Rue du Port Salle des Concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



From the earliest Italian painters imitating Byzantine icons to Leonardo da Vinci, this talk will illustrate the many revivals that took place in Italy during the Tre and Quattrocento periods (14th and 15th centuries), each with its own specific take on reality.

Desde los primeros pintores italianos que imitaban los iconos bizantinos hasta Leonardo da Vinci, esta conferencia ilustrará los numerosos renacimientos que tuvieron lugar en Italia durante los periodos Tre y Quattrocento (siglos XIV y XV), cada uno con su propia visión específica de la realidad.

Von den ersten italienischen Malern, die byzantinische Ikonen nachahmten, bis hin zu Leonardo da Vinci wird dieser Vortrag veranschaulichen, wie viele verschiedene Wiedergeburten, die alle einen spezifischen Blick auf die Realität hatten, das Italien des Tre- und Quattrocento (14. und 15. Jahrhundert) durchzogen.

