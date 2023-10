SAXBACK ENSEMBLE 58 Rue du Port Le Mans, 18 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

L’ensemble saxback et les élèves du Conservatoire du Mans donnet un concert.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

58 Rue du Port Salle des Concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



The saxback ensemble and students from the Conservatoire du Mans give a concert

El conjunto saxback y los alumnos del Conservatorio de Le Mans ofrecen un concierto

Das Ensemble saxback und die Schüler des Konservatoriums von Le Mans geben ein Konzert

Mise à jour le 2023-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire