« L’ART MÉDIÉVAL, UN ART DE LA VÉRACITÉ » 58 rue du port Le Mans, 15 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

« L’art médiéval, un art de la véracité » Par Vincent Corriol – Agrégé d’histoire, docteur en histoire. Maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université du Mans.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 19:30:00. EUR.

58 rue du port Salle des concerts

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



« Medieval art, an art of veracity » By Vincent Corriol – Agrégé d?histoire, doctor en histoire. Lecturer in medieval history at the University of Le Mans

« El arte medieval, un arte de veracidad » Por Vincent Corriol – Profesor de historia, doctor en historia. Profesor de historia de la Edad Media en la Universidad de Le Mans

« Die mittelalterliche Kunst, eine Kunst der Wahrhaftigkeit » Von Vincent Corriol – Agrégé d’histoire, Doktor der Geschichte. Dozent für mittelalterliche Geschichte an der Universität Le Mans

