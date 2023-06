VERNISSAGE ET EXPOSITION D’ÉLODIE LEMERLE À LA MAISON RIGOLOTE 58 Rue du Hameau Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne VERNISSAGE ET EXPOSITION D’ÉLODIE LEMERLE À LA MAISON RIGOLOTE 58 Rue du Hameau Laval, 3 juin 2023, Laval. Laval,Mayenne « Les si éphémères bruits de l’enfance »: Elodie Lemerle expose du 3 au 18 juin..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-18 . .

58 Rue du Hameau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



« Les si éphémères bruits de l?enfance »: Elodie Lemerle exhibits from June 3 to 18. « Les si éphémères bruits de l’enfance »: Elodie Lemerle expone del 3 al 18 de junio. « Elodie Lemerle stellt ihre Werke vom 3. bis 18. Juni aus. Mise à jour le 2023-05-31 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 58 Rue du Hameau Adresse 58 Rue du Hameau Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 58 Rue du Hameau Laval

58 Rue du Hameau Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

VERNISSAGE ET EXPOSITION D’ÉLODIE LEMERLE À LA MAISON RIGOLOTE 58 Rue du Hameau Laval 2023-06-03 was last modified: by VERNISSAGE ET EXPOSITION D’ÉLODIE LEMERLE À LA MAISON RIGOLOTE 58 Rue du Hameau Laval 58 Rue du Hameau Laval 3 juin 2023