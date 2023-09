Concert caritatif – Chorale « Battement de Chœur » 58 Rue du Général de Gaulle Rosheim, 22 octobre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Concert caritatif avec la chorale « Battement de Chœur » du Val de Villé et du chœur Ad Libitum de Strasbourg.Les bénéfices iront au profit des sœurs du couvent des Bénédictines de Rosheim pour la restauration du couvent..

2023-10-22 18:00:00

58 Rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Charity concert with the « Battement de Ch?ur » choir from Val de Villé and the Ad Libitum choir from Strasbourg, with proceeds going to the sisters of the Benedictine convent in Rosheim for the restoration of the convent.

Concierto benéfico con el coro « Battement de Chœur » de Val de Villé y el coro Ad Libitum de Estrasburgo, cuya recaudación se destinará a la restauración del convento de monjas benedictinas de Rosheim.

Benefizkonzert mit dem Chor « Battement de Ch?ur » aus dem Val de Villé und dem Chor Ad Libitum aus Strasbourg.Der Erlös geht an die Schwestern des Benediktinerinnenklosters in Rosheim für die Restaurierung des Klosters.

