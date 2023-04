Concert – Gospel 58 Rue du Général de Gaulle, 22 avril 2023, Rosheim.

Gospel Rhymes est une chorale multiculturelle strasbourgeoise fondée en 2005 par des responsables de l’aumônerie catholique du centre Bernanos..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 21:30:00. EUR.

58 Rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Gospel Rhymes is a multicultural choir from Strasbourg founded in 2005 by the leaders of the Catholic chaplaincy of the Bernanos center.

Gospel Rhymes es un coro multicultural de Estrasburgo fundado en 2005 por responsables de la capellanía católica del centro Bernanos.

Gospel Rhymes ist ein multikultureller Chor aus Straßburg, der 2005 von Verantwortlichen der katholischen Seelsorge des Bernanos-Zentrums gegründet wurde.

