Dédicace et échange : Vaisseau fantôme en Jurançon 58 rue du Commerce Orthez, 1 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

M. Dupont-Garcia auteur des livres « Récits et Légendes du Béarn » présentera le conte tout dernier sorti «Vaisseau fantôme en Jurançon » accompagné de sa compagne illustratrice.

Ces contes s’appuient sur des faits historiques et parfois sur des légendes déjà existantes. tout en revisitant l’Histoire de notre territoire et de chaque village.

A ce jour huit contes sont écrits sur les communes suivantes : Salies de Béarn, Orthez, Laàs, Monein et 4 en attente des illustrations : Pau, Navarrenx, Sauveterre de Béarn, Nay.

Présentation également de livres pour les plus petits, dont un conte de Noël..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

58 rue du Commerce Office de tourisme Coeur de Béarn

Orthez 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mr. Dupont-Garcia, author of the « Récits et Légendes du Béarn » books, will present his latest tale, « Vaisseau fantôme en Jurançon », accompanied by his illustrator companion.

These tales are based on historical facts and sometimes on existing legends, while revisiting the history of our territory and each village.

To date, eight tales have been written about the following communes: Salies de Béarn, Orthez, Laàs, Monein and 4 awaiting illustrations: Pau, Navarrenx, Sauveterre de Béarn, Nay.

Also on display are books for the very young, including a Christmas tale.

El Sr. Dupont-García, autor de los libros « Récits et Légendes du Béarn » (Cuentos y leyendas del Béarn), presentará su último cuento, « Vaisseau fantôme en Jurançon » (Barco fantasma en Jurançon), acompañado de su compañera ilustradora.

Estos cuentos se basan en hechos históricos y, a veces, en leyendas ya existentes, al tiempo que repasan la historia de nuestra región y de cada pueblo.

Hasta la fecha, se han escrito ocho cuentos sobre los siguientes municipios: Salies de Béarn, Orthez, Laàs, Monein y 4 a la espera de ilustraciones: Pau, Navarrenx, Sauveterre de Béarn, Nay.

También habrá libros para los más pequeños, incluido un cuento de Navidad.

Herr Dupont-Garcia, Autor der Bücher « Récits et Légendes du Béarn » (Erzählungen und Legenden aus dem Béarn), wird zusammen mit seiner Partnerin, einer Illustratorin, sein neuestes Märchen « Vaisseau fantôme en Jurançon » (Geisterschiff im Jurançon) vorstellen.

Diese Märchen basieren auf historischen Fakten und manchmal auf bereits existierenden Legenden, wobei sie die Geschichte unserer Region und jedes Dorfes neu beleuchten.

Bisher wurden acht Märchen über die folgenden Gemeinden geschrieben: Salies de Béarn, Orthez, Laàs, Monein und vier, die noch auf ihre Illustrationen warten: Pau, Navarrenx, Sauveterre de Béarn, Nay.

Vorgestellt werden auch Bücher für die Kleinsten, darunter ein Weihnachtsmärchen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Coeur de Béarn