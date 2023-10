Le cimetière des Grands Maisons, langages de pierre & mémoires d’hommes 58 rue du Chail Jarnac, 29 octobre 2023, Jarnac.

Jarnac,Charente

Inaugurée pour les Journées Européennes du Patrimoine 2023, cette balade insolite dans la partie ancienne du cimetière des Grands Maisons a surpris bien des visiteurs et des jarnacais, usagers du lieu :.

2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

58 rue du Chail RDV à l’entrée du cimetière

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine



Inaugurated for the 2023 European Heritage Days, this unusual walk through the old part of the Grands Maisons cemetery has surprised many visitors and Jarnac locals who use the site.

Inaugurado con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023, este insólito paseo por la parte antigua del cementerio de Grands Maisons ha sorprendido a muchos visitantes y vecinos que utilizan la zona

Dieser ungewöhnliche Spaziergang durch den alten Teil des Friedhofs Grands Maisons wurde für die Europäischen Tage des Kulturerbes 2023 eingeweiht und hat viele Besucher und Jarnacais, die den Ort nutzen, überrascht:

Mise à jour le 2023-10-12 par Destination Cognac