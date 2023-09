Le cimetière des Grands Maisons, sur le thème langage des pierres & mémoires d’hommes 58 rue du Chail Jarnac, 16 septembre 2023, Jarnac.

Jarnac,Charente

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Sandrine RICHARD (guide-conférencière et médiatrice du patrimoine de « Destination Patrimoine ») propose une visite du cimetière des Grands Maisons, sur le thème « langage des pierres & mémoires d’hommes »..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

58 rue du Chail RDV à l’entrée du cimetière

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), Sandrine RICHARD (guide and heritage mediator from « Destination Patrimoine ») is offering a tour of the Grands Maisons cemetery, on the theme of « stone language and human memories ».

En el marco de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), Sandrine RICHARD (guía y mediadora del patrimonio de « Destination Patrimoine ») propone una visita al cementerio de Grands Maisons, sobre el tema « lenguaje de piedra y memorias humanas ».

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes bietet Sandrine RICHARD (Fremdenführerin und Vermittlerin des Kulturerbes bei « Destination Patrimoine ») einen Besuch des Friedhofs Grands Maisons an, der unter dem Motto « Sprache der Steine & Erinnerungen der Menschen » steht.

Mise à jour le 2023-09-13 par Destination Cognac