Le Marché de Noël du Jardin des Perrières 58 Rue de l’Adjudant Général Deverine Châteauponsac, 23 décembre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

De nombreux artisans et producteurs seront présents. Vous pourrez y trouver tout ce qu’il vous manque pour un merveilleux réveillon : viande de veau et d’agneau, légumes, miel, chocolats, pâtisseries, spécialités à base de porc cul noir et de l’artisanat pour vos petits cadeaux et faire plaisir à vos proches. Vous pourrez aussi y déguster un bon vin chaud et il y aura des surprises pour les enfants..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 21:00:00. .

58 Rue de l’Adjudant Général Deverine Jardin des Perrières

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Numerous artisans and producers will be on hand. You’ll be able to find everything you need for a wonderful New Year’s Eve: veal and lamb, vegetables, honey, chocolates, pastries, black pork specialties and crafts for your little gifts and to please your loved ones. You’ll also be able to enjoy a glass of mulled wine, and there’ll be surprises for the kids.

Numerosos artesanos y productores estarán presentes. Podrá encontrar todo lo que necesita para una Nochevieja maravillosa: ternera y cordero, verduras, miel, chocolates, repostería, especialidades de cerdo negro y artesanía para sus pequeños regalos y para complacer a sus seres queridos. También podrá disfrutar de una copa de vino caliente y habrá sorpresas para los niños.

Zahlreiche Handwerker und Produzenten werden anwesend sein. Hier können Sie alles finden, was Ihnen für einen wunderbaren Silvesterabend fehlt: Kalb- und Lammfleisch, Gemüse, Honig, Schokolade, Gebäck, Spezialitäten vom schwarzen Arschschwein und Kunsthandwerk für Ihre kleinen Geschenke und um Ihren Lieben eine Freude zu machen. Sie können auch einen guten Glühwein genießen und für die Kinder gibt es einige Überraschungen.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pays du Haut Limousin