Concours de dessin organisé par Pop Corner 58 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 1 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Pop Corner organise un concours de dessin ouvert à tous pour Halloween.

– Prendre un personnage « gentil » de manga ou comics et le zombifier, vampiriser, momifier…afin de le rendre effrayant.

– Le faire sur une feuille simple d’un format A4 à main levé.

– Devra obligatoirement apparaître : une chauve-souris et une citrouille.

– Déposer le dessin à la boutique, 58 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande, avant le samedi 28 Octobre à 17h.

Plusieurs lots à gagner (Figurine, Pop, affiches, Tasses…)

Les résultats seront publiés le 31 Octobre sur la page Facebook et Insta de la boutique Pop_Corner33 après délibération du Jury..

2023-10-01 fin : 2023-10-28 . .

58 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pop Corner is organizing a Halloween drawing contest open to all.

– Take a « nice » manga or comic book character and zombify, vampirize, mummify…to make him/her scary.

– Do it on a single sheet of A4 paper, freehand.

– The following must appear: a bat and a pumpkin.

– Hand in your drawing at the boutique, 58 rue de la République, Sainte-Foy-La-Grande, before 5pm on Saturday October 28.

Several prizes to be won (Figurine, Pop, posters, mugs…)

The results will be published on October 31 on Pop_Corner33’s Facebook and Insta pages, after deliberation by the Jury.

Pop Corner organiza un concurso de dibujo abierto a todos con motivo de Halloween.

– Coge un personaje « simpático » de manga o cómic y zombifícalo, vampirízalo o momifícalo para que dé miedo.

– Hazlo en una sola hoja de papel A4, a mano alzada.

– Deben aparecer: un murciélago y una calabaza.

– Entrega tu dibujo en la tienda, 58 rue de la République, Sainte-Foy-La-Grande, antes de las 17.00 horas del sábado 28 de octubre.

Varios premios para ganar (Figuritas, Pop, pósters, tazas…)

Los resultados se publicarán el 31 de octubre en las páginas Facebook e Insta de Pop_Corner33, una vez que el jurado haya tomado su decisión.

Pop Corner veranstaltet zu Halloween einen Zeichenwettbewerb, an dem jeder teilnehmen kann.

– Nimm einen « netten » Charakter aus einem Manga oder Comic und zombifiziere, vampirisiere, mumifiziere…um ihn gruselig zu machen.

– Dies geschieht auf einem einfachen DIN-A4-Blatt per Handzeichen.

– Die Zeichnung muss eine Fledermaus und einen Kürbis enthalten.

– Die Zeichnung muss bis Samstag, den 28. Oktober um 17 Uhr in der Boutique, 58 rue de la République in Sainte-Foy-La-Grande, abgegeben werden.

Mehrere Preise zu gewinnen (Figur, Pop, Poster, Tassen…)

Die Ergebnisse werden am 31. Oktober auf der Facebook- und Insta-Seite der Boutique Pop_Corner33 veröffentlicht, nachdem die Jury darüber beraten hat.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Pays Foyen