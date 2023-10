Trocadance 11 58 rue de la République Marseille 2e Arrondissement, 10 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Trocadance invite le public à découvrir une expo d’œuvres d’art et celui-ci peut proposer à l’artiste de troquer cette œuvre contre ce qu’il veut à partir du moment où c’est non monétaire..

2023-11-10 fin : 2023-11-18 . EUR.

58 rue de la République Marseille 3013

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Trocadance invites the public to discover an exhibition of artworks and the public can propose to the artist to barter this work for what he wants as long as it is non-monetary.

El Trocadance invita al público a descubrir una exposición de obras de arte y el público puede ofrecer al artista el trueque de la obra por lo que quiera, siempre que no sea monetario.

Die Trocadance lädt die Öffentlichkeit ein, eine Kunstausstellung zu besuchen, und die Besucher können dem Künstler vorschlagen, das Kunstwerk gegen alles zu tauschen, was sie möchten, solange es nicht monetär ist.

Mise à jour le 2023-10-25 par Ville de Marseille