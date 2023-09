Repas des vendanges 58 route des Maurins Vérac, 21 octobre 2023, Vérac.

Vérac,Gironde

La traditionnelle GERBAUDE souligne la fin des vendanges. La nouvelle équipe de Vérac en fête, vous propose à nouveau notre traditionnel repas des Vendanges.

REPAS DES VENDANGES dans la salle des fêtes de VERAC

PUNCH et amuse-bouche Jimboura (soupe de boudin avec ou sans boudin) JAMBON A LA BROCHE et ses Haricots Blancs Fromage et Salade Dessert – Café Vins compris Animé par DJ YACKOU.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:30:00. .

58 route des Maurins

Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional GERBAUDE marks the end of the harvest. The new Vérac en fête team is once again serving up our traditional harvest meal.

VENDANGES MEAL in the VERAC village hall

PUNCH and amuse-bouche Jimboura (black pudding soup with or without black pudding) JAMBON A LA BROCHE and its Haricots Blancs Cheese and Salad Dessert – Coffee Wines included Entertainment by DJ YACKOU

La tradicional GERBAUDE marca el final de la vendimia. El nuevo equipo de Vérac en fête vuelve a ofrecer nuestra tradicional comida de vendimia.

COMIDA DE VENDIMIA en el salón del pueblo de VERAC

PICADO y amuse-bouche Jimboura (sopa de morcilla con o sin morcilla) JAMÓN AL ESPETÓN con judías blancas Queso y ensalada Postre – Café Vino incluido Animación a cargo de DJ YACKOU

Die traditionelle GERBAUDE unterstreicht das Ende der Weinlese. Das neue Team von Vérac en fête, bietet Ihnen wieder unser traditionelles Weinleseessen an.

REPAS DES VENDANGES in der Festhalle von VERAC

PUNCH und Amuse-Bouche Jimboura (Blutwurstsuppe mit oder ohne Blutwurst) JAMBON A LA BROCHE und weiße Bohnen Käse und Salat Dessert – Kaffee Weine inklusive Unterhalten von DJ YACKOU

Mise à jour le 2023-09-12 par OT du Fronsadais