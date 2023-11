Les affiches des JO depuis 1896 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 1 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez l’exposition « Les affiches des JO depuis 1896 » à la Bibliothèque Alcazar BMVR..

2024-03-01 13:00:00 fin : 2024-04-30 18:00:00. .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, discover the exhibition « Olympic posters since 1896 » at the Bibliothèque Alcazar BMVR.

En el marco de la Olimpiada Cultural, visite la exposición « Carteles olímpicos desde 1896 » en la Biblioteca BMVR Alcázar.

Im Rahmen der Kulturolympiade finden Sie die Ausstellung « Die Plakate der Olympischen Spiele seit 1896 » in der Bibliothek Alcazar BMVR.

Mise à jour le 2023-11-15 par Ville de Marseille