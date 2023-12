Scène du Vortex 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 1 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 13:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Rendez-vous à la Bibliothèque Alcazar BMVR du 1er février au 30 mars avec l’exposition « Scènes du Vortex »..

Rendez-vous à la Bibliothèque Alcazar BMVR du 1er février au 30 mars avec l’exposition « Scènes du Vortex ».

L’esprit punk on mars, partout et ailleurs !

« Au-delà d’une esthétique et d’un genre musical, le punk est un mouvement contestataire porteur de valeurs politiques et sociales, allant de l’anti-autoritarisme au Do It Yourself. Une manière d’être au monde qui tisse des liens féconds avec l’éthique animale, l’écologie, le féminisme et même la spiritualité. »



Scènes du Vortex

> Alcazar, département Société, 1er étage

À travers 40 photographies, Pascal Peuch donne vie à la scène alternative marseillaise. Pensé comme un fanzine, Le Vortex est peu à peu devenu l’agenda Marseillais non exhaustif de concerts punks, underground, et autres du genre DIY…



Inauguration de l’exposition vendredi 9 février à 18h

Concert du groupe Catalogue, post-punk, et de Jules Henriel, folk pop, suivi d’une rencontre avec Pascal Peuch et d’un membre du Vortex (sous réserve).



••• Autour de l’exposition



• Samedi 17 février à 17h30

Rencontre avec Catherine Guesde et concert du groupe Dactilo, noisy pop instrumental

> Alcazar, salle de conférence

Penser avec le punk

Catherine Guesde, philosophe, musicienne et critique musicale spécialiste du mouvement punk, aborde cette contre-culture hautement subversive, qui cache une volonté de coopération et d’égalité.



• Vendredi 23 février à 18h

Riot Grrrl: quand les filles ont pris le pouvoir

> Alcazar, salle de conférence

Projection du film de Sonia Gomez [2014, 55 mn], suivie d’une rencontre avec Manon Labry, autrice de « Pussy riot grrrls émeutières » et « Riot Grrrls » : chronique d’une révolution punk féministe. Une plongée dans les années 1990 nord-américaines.

.

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Ville de Marseille