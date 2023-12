Quand l’art se fait thérapie 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 24 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 17:00:00

fin : 2024-01-24

Rendez-vous à la Bibliothèque Alcazar BMVR..

Une exploration de l’art thérapie et des publics auxquels elle s’adresse.





• Bleu comme…

Exposition du 16 janvier au 2 mars

> Alcazar, département Sciences et techniques

Cette exposition regroupe les œuvres collectives réalisées en ateliers créatifs pluridisplinaires par les patients de La Maison/Villa Izoï, établissement de soins palliatifs, avec l’accompagnement des soignants, de bénévoles et d’artistes.



• Le pansement Schubert

Samedi 20 janvier à 14h

> Alcazar, salle de conférence

Claire Oppert, violoncelliste et musicothérapeute, joue pour les personnes en fin de vie, les malades, les autistes. Elle nous présentera les principes du protocole médical qu’elle a initié, en l’illustrant par des extraits musicaux au violoncelle.



• Une jeune fille de 90 ans

Mercredi 24 janvier à 17h

> Alcazar, salle de conférence

Film de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian.

Blanche, 92 ans, malade d’Alzheimer, tombe amoureuse du chorégraphe qui anime un atelier de danse dans le service où elle est hospitalisée, et redevient la jeune fille qu’elle a été.



• Musique de chambre

Mercredi 14 février à 17h

> Alcazar, salle de conférence

Documentaire de Morena Campini.

Dans le service de neurochirurgie pédiatrique à l’hôpital Necker, Joséphine Lazzarino entre dans les chambres des enfants, un sac-à-dos rempli d’instruments musicaux.



• L’art et la créativité dans le soin

Samedi 2 mars à 16h

> Alcazar, salle de conférence

Table ronde avec l’équipe de la Maison/Villa Izoï, des artistes intervenants, des patients et des bénévoles.

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27