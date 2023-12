Le pansement Schubert 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 20 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20

Conférence musicale : quand l’art se fait thérapie..

Conférence musicale : quand l’art se fait thérapie.

Ce cycle propose de vous faire découvrir l’art thérapie, ses différents aspects ainsi que les publics auxquels elle s’adresse.



Claire Oppert, violoncelliste et musicothérapeute, est l’auteure du livre Le Pansement Schubert (Denoël, 2020).



Lorsqu’elle n’est pas en concert à travers le monde, ou auprès de ses élèves, Claire Oppert joue pour les personnes en fin de vie, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les malades douloureux, les autistes ou ceux que l’on nomme les déments. Des hommes et des femmes que le chant du violoncelle apaise, stimule ou réconforte.



Ses recherches autour des liens entre l’art et le soin la mènent régulièrement à donner des conférences et à présenter ses travaux de recherche clinique dans de nombreux congrès de médecine en France et dans le monde.



Elle nous présentera les principes du protocole médical qu’elle a initié en l’illustrant par des extraits musicaux au violoncelle.

.

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille