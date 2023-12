Varlifornia Dreamin 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-18 17:00:00

fin : 2024-01-18 Projection / Rencontre « Varlifornia Dreamin ». Rendez-vous à la Bibliothèque Alcazar BMVR..

Un géographe et deux amis musiciens parcourent le Var à la recherche de la Californie dans un documentaire aux allures de road movie. Il y sera question de nos rapports à la nature, de nos modes de vie mais aussi, de musique.



En présence de l’équipe du film.



> Alcazar, salle de conférence .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

