Vivre en colonies 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 16 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 13:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Rendez-vous à la Bibliothèque Alcazar BMVR : exposition photographique « Vivre en colonies »..

Vivre en colonies : l’expérience photographiée en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu.



Une plongée dans la période coloniale à travers 110 reproductions de photographies prises de 1880 à 1950, mettant en scène la vie quotidienne des acteurs en présence, des populations autochtones aux colons, en passant par les condamnés du bagne, libérés et les travailleurs engagés et importés…



En collaboration avec le CREDOC -AMU-CNRS-EHESS.

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Ville de Marseille