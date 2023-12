Bleu comme… 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-16 13:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00 Rendez-vous à la Bibliothèque Alcazar BMVR du 16 janvier au 2 mars..

Cette exposition regroupe les œuvres collectives réalisées en ateliers créatifs pluridisplinaires par les patients de La Maison/Villa Izoï, établissement de soins palliatifs, avec l’accompagnement des soignants, de bénévoles et d’artistes.



> Alcazar, département Sciences et techniques .

