Retrouvez le programme des rencontres à l’Alcazar en janvier et février..

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Au programme :



• Samedi 13 janvier à 17h

> Salle de conférence

Rencontre avec Bruno Le Dantec

Autour de son livre Et mon père un oiseau.

Dans une chronique des adieux volés avec son père, mort seul dans une unité de soin pendant le confinement alors que les cérémonies étaient proscrites, son fils évoque ce que notre rapport à la mort veut dire de nous-mêmes.



• Mardi 30 janvier à 17h15

> Salle de conférence

[L’Opéra en scène à l’Alcazar]

La Traviata

Vie et mort d’une « dévoyée », l’un des opéras les plus bouleversants.

Avec les chanteurs et l’équipe de production.



• Mardi 30 janvier à 17h30

> Auditorium

Randonnée littéraire avec Cécile Sans Poète et revuiste (Nioques), Cécile Sans enseigne à l’Université AixMarseille. Elle évoque son travail de création réalisé lors de son accueil en résidence par La Marelle.



• Mardi 13 février à 17h30

> Auditorium

Randonnée littéraire avec Zoé Cosson

Après son roman ciselé Aulus explorant une station thermale des Pyrénées discrète et fantastique, Zoé Cosson est accueillie en résidence d’écriture à Marseille par la Marelle.



• Mercredi 14 février à 17h30

> Auditorium

Rencontre avec Liliane Nasser

Autour de son livre « Syriens et Libanais des Forces françaises libres du Levant : de Beyrouth à Marseille ».

Docteur en histoire, spécialiste de l’émigration libanaise, Liliane R. Nasser nous fait découvrir un fragment méconnu de notre histoire, et restitue toute leur place à ces hommes venus d’Orient et à leurs familles.

Animé par Grégoire Georges-Picot, historien et cinéaste.



• Samedi 17 février à 16h

> Auditorium

Panorama de la Bande dessinée arabe par Simona Gabrieli

Fondatrice des éditions marseillaises Alifbata, Simona Gabrieli a publié le 1er

roman graphique traduit de l’arabe en français : Laban et confiture de Lena Merhej.



• Samedi 24 février à 14h

> Salle de conférence

Sans la liberté?

Comment en est-on arrivé à ce que le premier élément de notre devise républicaine soit à ce point malmené ?

Associations, universitaires et personnalités qualifiées sont invités à débattre de la situation des libertés publiques en France.

En collaboration avec Coude à coude.



• Samedi 24 février à 17h

> Salle de conférence

[Rencontre Éthique, Culture et Santé]

Représentations et place des corps dans nos sociétés et nos imaginaires

En présence d’intervenants des champs de la santé, de la culture et de l’éthique, la rencontre sera ponctuée d’intermèdes culturels.

En collaboration avec l’AP-HM, l’Espace de Réflexion Ethique PACA-Corse et Le Festival Photo Marseille 2023.



••• Autour de la panthéonisation de Missak Manouchian



• Projection – rencontre

Mardi 6 février à 17h30

> Alcazar, salle de conférence

« Les FTP-MOI dans la Résistance » – Film de Mourad Laffitte [2012, 90 mn]

Organisés en groupe locaux, les Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée jouèrent un rôle essentiel au sein de la Résistance. Ce documentaire revient sur leur naissance.

En présence de Mourad Laffitte.



• Rencontre

Mercredi 7 février à 14h

> Alcazar, salle de conférence

L’action des étrangers dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale

– 14h – La mémoire de l’affiche rouge et du groupe Manouchian, par Xavier Aumage, musée de la Résistance nationale.

– 15h45 : Arméniens, Italiens et autres dans la Résistance en Provence, par Jean-Marie Guillon.

– 17h30 : Les femmes dans la Résistance et les lieux de mémoire de la Résistance des étrangers dans les Bouchesdu-Rhône, par Maryline Andreo et Renée Dray-Bensousan.

Organisée avec le musée de la Résistance nationale de Champignysur-Marne.

