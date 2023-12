Sur la rhétorique des discours de haine 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Sur la rhétorique des discours de haine 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 10 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 17:30:00

fin : 2024-01-10 19:00:00 Le département Civilisation propose une conférence de l’historien Gérard Noiriel, en partenariat avec l’ association Coudes à Coudes..

Le département Civilisation propose une conférence de l’historien Gérard Noiriel, en partenariat avec l’ association Coudes à Coudes.

Gérard Noiriel est historien et directeur d’études à l’EHESS. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’immigration et des sentiments xénophobes.



La conférence présentera une analyse des discours développés par les polémistes d’extrême droite depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au début du XXIe siècle, pour montrer qu’ils reposent sur la même rhétorique : l’exploitation des angoisses des publics pour produire des discours qui transforment les minorités en boucs émissaires. .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Code postal 13001 Lieu 58 Cours Belsunce Adresse 58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Latitude 43.298988 Longitude 5.376371 latitude longitude 43.298988;5.376371

58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/