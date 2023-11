La Science taille XX elles x Echappées Inattendues du CNRS : micro-conférences 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Science taille XX elles vous propose une Echappée Inattendue du CNRS : une série de micro-conférences sur « Les mystères de l’Univers » et « Coder et modéliser le vivant », le 8 décembre à la bibliothèque de l’Alcazar..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Science taille XX elles brings you an Echappée Inattendue from the CNRS: a series of micro-conferences on « The Mysteries of the Universe » and « Coding and Modeling Life », on December 8 at the Alcazar library.

La Science taille XX elles le trae una Echappée Inattendue del CNRS: un ciclo de microconferencias sobre « Los misterios del Universo » y « Codificación y modelización de los organismos vivos », el 8 de diciembre en la biblioteca del Alcázar.

La Science taille XX elles bietet Ihnen eine Echappée Inattendue du CNRS: eine Reihe von Mikrokonferenzen über « Die Geheimnisse des Universums » und « Codierung und Modellierung des Lebens », am 8. Dezember in der Bibliothek Alcazar.

