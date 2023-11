La Science taille XX elles x Echappées Inattendues du CNRS 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Science taille XX elles vous propose une Echappée Inattendue du CNRS : un débat grand format autour de l’importance des modèles féminins dans les sciences..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Science taille XX elles brings you an Echappée Inattendue from the CNRS: a large-scale debate on the importance of female role models in science.

La Science taille XX elles bietet Ihnen eine Echappée Inattendue du CNRS: eine großformatige Debatte über die Bedeutung weiblicher Vorbilder in der Wissenschaft.

