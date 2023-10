Bibliobraderie 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 30 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Venez chiner des livres sortis des collections des bibliothèques !.

2023-11-30 fin : 2023-12-02 . EUR.

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and find books from the libraries’ collections!

Venga a regatear libros de las colecciones de la biblioteca

Kommen Sie und stöbern Sie nach Büchern aus den Sammlungen der Bibliotheken!

Mise à jour le 2023-10-24 par Ville de Marseille