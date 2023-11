Mycologie en Provence 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 25 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les champignons sont des acteurs importants de l’écosystème forestier : de nombreuses publications témoignent de leur rôle dans le nourrissement et la communication entre les arbres..

2023-11-25 17:30:00 fin : 2023-11-25 . .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fungi are important players in the forest ecosystem: numerous publications testify to their role in feeding and communication between trees.

Los hongos desempeñan un papel importante en el ecosistema forestal, con numerosas publicaciones que atestiguan su función en la alimentación y la comunicación entre los árboles.

Pilze sind wichtige Akteure im Ökosystem Wald: Zahlreiche Veröffentlichungen belegen ihre Rolle bei der Ernährung und Kommunikation zwischen den Bäumen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille