Le département Civilisation de la BMVR Alcazar accueille une conférence sur les récits apocryphes chrétiens et leur influence artistique et sur l’imaginaire populaire..

2023-11-23 17:00:00 fin : 2023-11-23 19:00:00. .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



BMVR Alcazar’s Civilization department is hosting a conference on Christian apocryphal stories and their influence on art and the popular imagination.

El departamento de Civilización del Alcázar de la BMVR acoge una conferencia sobre los relatos apócrifos cristianos y su influencia artística en el imaginario popular.

Die Abteilung für Zivilisation der BMVR Alcazar veranstaltet eine Konferenz über christliche apokryphe Erzählungen und ihren Einfluss auf die Kunst und die populäre Vorstellungswelt.

