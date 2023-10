La Méditerranée face aux changements climatiques 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 4 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Méditerranée face aux chocs climatiques: insécurités, conflits, adaptations

est un colloque organisé par iReMMO-Suds avec le soutien de la Région Sud, Dimed..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Mediterranean facing climate shocks: insecurities, conflicts, adaptations

is a symposium organized by iReMMO-Suds with the support of Région Sud, Dimed.

El Mediterráneo frente a los choques climáticos: inseguridades, conflictos, adaptaciones

es una conferencia organizada por iReMMO-Suds con el apoyo de la Région Sud, Dimed.

Der Mittelmeerraum angesichts von Klimaschocks: Unsicherheiten, Konflikte, Anpassungen

ist ein Kolloquium, das von iReMMO-Suds mit Unterstützung der Region Süd, Dimed.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille