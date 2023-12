L’heure du conte 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 28 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-28 16:00:00

fin : 2023-10-28

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec »L’heure du conte »..

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les tickets sont à retirer une 1/2 heure avant le début de la séance au 1er étage du département Jeunesse.



• Samedi 28 octobre à 16h

Même pas peur… et peur de tout !

Voici des contes à frissonner… de plaisir ! Des contes pour rire de ses frayeurs et grandir.

De et avec Isabelle Lobet-Piron.

À partir de 3 ans



• Vendredi 3 novembre à 16h

La sorcière du placard à balais

Viens frissonner avec nous en écoutant l’histoire terrifiante de La sorcière du placard à balais.

Lecture proposée par Margo.

À partir de 6 ans.



• Samedi 18 novembre à 16h

Il pleut, il mouille

C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les poissons jouent à saute-mouton.

De et avec Laëtitia Bloud.

Pour les enfants de 2 à 5 ans.

En collaboration avec MCE productions.



• Samedi 2 décembre à 15h et 16h

Les musiciens du Père Noël

C’est la catastrophe, les musiciens du père Noël ont disparu !

Pour les enfants de 1 à 6 ans.

En collaboration avec À petits sons.



• Samedi 9 décembre à 16h

Contes traditionnels

Venez découvrir la magie des contes traditionnels.

À partir de 5 ans.

En collaboration avec Paroles et merveilles.



• Samedi 16 décembre à 16h

Flocons d’histoires

Au pays de l’hiver il y a : l’ours Michka, un petit oiseau à l’aile cassée et une fourmi aux pattes gelées…

De et avec Karine Mazel.

À partir de 3 ans.

En collaboration avec MCE productions.



• Samedi 23 décembre à 15h et 16h

En attendant Noël

Chansons et danses pour patienter et en savoir un peu plus sur le Père Noël, grand voyageur… par Farid Bouachera

Pour les enfants de 0 à 6 ans.

En collaboration avec À petits sons.

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



