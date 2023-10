Cet évènement est passé Ciné Jeune 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Ciné Jeune 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 24 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône Un rendez-vous spécial pour la jeunesse avec »’Cine-jeune ».. Enfants

2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-24 . .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A special event for young people: »Cine-jeune ». Una cita especial para los jóvenes con »Cine-jeune ». Ein besonderer Termin für die Jugend mit »’Cine-jeune »’. Mise à jour le 2023-10-24 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 58 Cours Belsunce Adresse 58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement latitude longitude 43.298988;5.376371

58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/