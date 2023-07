Lumières d’août 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Lumières d’août 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement, 18 août 2023, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône Projections estivales à l’Alcazar..

2023-08-18 15:00:00 fin : 2023-08-18 . .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Summer screenings at the Alcazar. Proyecciones de verano en el Alcázar. Sommerliche Filmvorführungen im Alcazar. Mise à jour le 2023-06-29 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 58 Cours Belsunce Adresse 58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/