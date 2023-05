Les plantes et le changement climatique 58 Cours Belsunce, 16 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le département Sciences et Techniques de la bibliothèque régionale propose une conférence dans le cycle « Plantes et enjeux climatiques »

en partenariat avec l’Institut de Biosciences et Biotechnologie d’Aix Marseille (B.I.A.M.).

2023-06-16 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Science and Technology department of the regional library proposes a conference in the cycle « Plants and climate issues »

in partnership with the Institute of Biosciences and Biotechnology of Aix Marseille (B.I.A.M.)

El Departamento de Ciencia y Tecnología de la Biblioteca Regional ofrece una conferencia dentro del ciclo « Plantas y cuestiones climáticas

en colaboración con el Instituto de Biociencias y Biotecnologías de Aix Marseille (B.I.A.M.)

Die Abteilung Wissenschaft und Technik der Regionalbibliothek bietet eine Konferenz im Rahmen der Reihe « Pflanzen und Klimafragen » an

in Zusammenarbeit mit dem Institut de Biosciences et Biotechnologie d?Aix Marseille (B.I.A.M.)

Mise à jour le 2023-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille