Louis Pons (1927 – 2021): j’aurai la peau des choses 58 Cours Belsunce, 4 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Conférence autour de l’exposition accueillie au musée Cantini, en collaboration avec les Musées de Marseille..

2023-05-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-04 . .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference around the exhibition hosted at the Cantini Museum, in collaboration with the Museums of Marseille.

Conferencia sobre la exposición organizada por el Museo Cantini, en colaboración con los Museos de Marsella.

Konferenz zur Ausstellung im Cantini-Museum, in Zusammenarbeit mit den Musées de Marseille.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille