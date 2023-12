Conférence « La Côte de Granit Rose, aux origines » 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 17:00:00

fin : 2023-12-29 18:00:00 . Vendredi 29/12, à 17h, une captivante conférence avec Michel Follorou, photographe, auteur et réalisateur, ainsi qu’Hélène Maurice Kerymer, auteure.

Plongez dans les origines mystérieuses de la Côte de Granit Rose.

Conférence suivie d’une séance de dédicaces. Où ?

Plage de Trestraou à Roz Marine Thalasso

58 Boulevard Thalassa Places limitées et sur inscription avant le 27/12/2023 :

Press Book : 02 96 23 23 47

14, place de l’Hôtel de Ville .

58 Boulevard Thalassa

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

