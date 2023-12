Conférence sur l’Histoire de la police scientifique 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 17:00:00

fin : 2023-12-28 18:00:00 . Rejoignez-nous le jeudi 28 décembre 2023, de 17h à 18h, pour une conférence immersive animée par Pascal Tissier, expert criminaliste et romancier.

Découvrez l’évolution fascinante de la police scientifique, suivi d’une séance de dédicaces exclusive.

Gratuit et ouvert à tous ! Où ?

Plage de Trestraou à Roz Marine Thalasso

58 Boulevard Thalassa Places limitées et sur inscription avant le 26/12/2023 :

Press Book : 02 96 23 23 47

14, place de l’Hôtel de Ville .

58 Boulevard Thalassa

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

