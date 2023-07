Les petits orpailleurs du Moulinassou 58 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Les petits orpailleurs du Moulinassou 58 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche, 26 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne Atelier découverte pour les 5-10 ans, avec Philippe, chercheur d’or professionnel..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

58 Boulevard de l’Hôtel de Ville

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery workshop for 5-10 year-olds, with Philippe, a professional gold prospector. Taller de descubrimiento para niños de 5 a 10 años, con Philippe, un buscador de oro profesional. Entdeckungsworkshop für 5- bis 10-Jährige mit Philippe, einem professionellen Goldsucher. Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu 58 Boulevard de l'Hôtel de Ville Adresse 58 Boulevard de l'Hôtel de Ville Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville 58 Boulevard de l'Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche

58 Boulevard de l'Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/