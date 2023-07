Quatuor Modigliani 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 16 mars 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Pharo, Marseille Concerts vous propose une soirée en compagnie du Quatuor Modigliani le 16 mars. Au programme : Mendelssohn et Schubert..

2024-03-16 19:00:00

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marseille Concerts invites you to an evening with the Modigliani Quartet at the Pharo on March 16. On the program: Mendelssohn and Schubert.

En el Pharo, Conciertos de Marsella le invita a una velada con el Cuarteto Modigliani el 16 de marzo. En el programa: Mendelssohn y Schubert.

Rendezvous im Pharo, Marseille Concerts bietet Ihnen am 16. März einen Abend mit dem Modigliani Quartett. Auf dem Programm stehen Mendelssohn und Schubert.

