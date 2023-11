Candlelight : Hommage à Coldplay 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 13 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Rendez-vous au Palais du Pharo, le tout à la lueur des bougies !.

2024-01-13 21:30:00 fin : 2024-01-13 . EUR.

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at the Palais du Pharo, all by candlelight!

Cita en el Palais du Pharo, ¡todo a la luz de las velas!

Treffpunkt ist der Palais du Pharo, alles bei Kerzenschein!

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille