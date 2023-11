Candlelight Danse : Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 13 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski au Palais du Pharo !.

2024-01-13 19:30:00 fin : 2024-01-13 . EUR.

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

Rediscover the music of Tchaikovsky’s Swan Lake at the Palais du Pharo!

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas.

Redescubra la música de El lago de los cisnes de Chaikovski en el Palais du Pharo

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird.

Entdecken Sie die Musik von Tschaikowskys Schwanensee im Palais du Pharo neu!

