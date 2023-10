Candlelight Casse-Noisette : Tchaïkovski 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 9 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Casse-Noisette interprétée par de talentueux artistes accompagnés par un trio de danseurs professionnels au Palais du Pharo !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

Rediscover the music of The Nutcracker performed by talented artists accompanied by a trio of professional dancers at the Palais du Pharo!

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas.

¡Redescubra la música de El Cascanueces interpretada por talentosos artistas acompañados por un trío de bailarines profesionales en el Palais du Pharo!

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird.

Entdecken Sie die Musik des Nussknackers neu, interpretiert von talentierten Künstlern, begleitet von einem Trio professioneller Tänzer im Palais du Pharo!

