3e édition des Entretiens Alzheimer 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 21 novembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Ces conférences ont pour objectif de partager les dernières données thérapeutiques et les perspectives d’avenir sur la maladie d’Alzheimer qui touche aujourd’hui 1 million de Français, avec 225 000 nouveaux cas recensés chaque année..

2023-11-21 09:00:00 fin : 2023-11-21 17:30:00. .

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The aim of these conferences is to share the latest therapeutic data and future prospects for Alzheimer?s disease, which currently affects 1 million people in France, with 225,000 new cases recorded every year.

El objetivo de estas conferencias es compartir los últimos datos terapéuticos y las perspectivas de futuro de la enfermedad de Alzheimer, que actualmente afecta a un millón de personas en Francia, con 225.000 nuevos casos registrados cada año.

Die Alzheimer-Krankheit betrifft derzeit 1 Million Menschen in Frankreich und jedes Jahr werden 225.000 neue Fälle registriert.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille