Top Transport 58 Boulevard Charles Livon, 18 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Cet événement réunit 700 experts du transport et de la logistique pour deux jours de rendez-vous business qualifiés et pré-planifiés à Marseille.. Professionnels

2023-10-18 à ; fin : 2023-10-19

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This event brings together 700 transport and logistics experts for two days of qualified and pre-planned business meetings in Marseille.

Este evento reúne en Marsella a 700 expertos en transporte y logística durante dos días de reuniones de negocios cualificadas y previamente planificadas.

Bei dieser Veranstaltung treffen sich 700 Experten aus der Transport- und Logistikbranche zu zwei Tagen qualifizierter und vorgeplanter Geschäftstreffen in Marseille.

Mise à jour le 2023-02-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille