Un Français à Rio – Grégoire Girard et César Birschner 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Un Français à Rio – Grégoire Girard et César Birschner 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement. Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Rendez-vous au Pharo avec Marseille Concerts qui vous propose « Un Français à Rio » – Grégoire Girard et César Birschner..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marseille Concerts at the Pharo presents « Un Français à Rio » – Grégoire Girard and César Birschner. Únase a los Conciertos de Marsella en el Pharo para « Un Français à Rio » – Grégoire Girard y César Birschner. Treffen Sie sich im Pharo mit Marseille Concerts, die Ihnen « Ein Franzose in Rio » – Grégoire Girard und César Birschner präsentieren. Mise à jour le 2023-07-05 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu 58 Boulevard Charles Livon Adresse 58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo Ville Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 7e arrondissement/