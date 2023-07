Les Soirées Musicales du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Marseille Concerts est heureuse de vous présenter la deuxième édition du festival « Les Soirées Musicales du Pharo »..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marseille Concerts is pleased to present the second edition of the festival « Les Soirées Musicales du Pharo ».

Marseille Concerts se complace en presentar la segunda edición del festival « Les Soirées Musicales du Pharo ».

Marseille Concerts freut sich, Ihnen die zweite Ausgabe des Festivals « Les Soirées Musicales du Pharo » präsentieren zu können.

Mise à jour le 2023-07-05 par Ville de Marseille