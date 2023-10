Animation « Les Pirates d’Halloween » à Briare 58 Boulevard Buyser Briare, 21 octobre 2023, Briare.

Briare,Loiret

Un Livret-jeu « Les Pirates d’Halloween » en famille est proposé du 21 octobre au 5 novembre 2023 au musée des 2 Marines et du Pont-canal à Briare..

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 5 EUR.

58 Boulevard Buyser

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



A family-friendly « Pirates of Halloween » booklet-game is on offer from October 21 to November 5, 2023 at the Musée des 2 Marines et du Pont-canal in Briare.

Del 21 de octubre al 5 de noviembre de 2023, el Museo de las 2 Marinas y del Puente Canal de Briare propone un juego-libro « Piratas de Halloween » para toda la familia.

Ein Spielbuch « Die Piraten von Halloween » für Familien wird vom 21. Oktober bis zum 5. November 2023 im Museum der 2 Marines und der Kanalbrücke in Briare angeboten.

Mise à jour le 2023-10-05 par ADRT45