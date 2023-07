Visite guidée du Musée des 2 Marines de Briare 58 Boulevard Buyser Briare, 6 juillet 2023, Briare.

Briare,Loiret

Visite commentée du « Musée des 2 Marines et du Pont-Canal » de Briare à destination des individuels. Durée 1h..

Jeudi 2023-07-06 10:30:00 fin : 2023-08-31 . 8 EUR.

58 Boulevard Buyser

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Guided tour of Briare’s « Musée des 2 Marines et du Pont-Canal » for individuals. Duration: 1 hour.

Visita guiada individual al « Musée des 2 Marines et du Pont-Canal » de Briare. Duración: 1 hora.

Kommentierte Besichtigung des « Musée des 2 Marines et du Pont-Canal » in Briare für Einzelpersonen. Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-06-16 par ADRT45