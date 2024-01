KALOUGA ET MOSCOU AUTREMENT 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac, mardi 6 février 2024.

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 18:00:00

fin : 2024-02-06 20:30:00

Kalouga et Moscou Autrement

Ariane nous emmène en Russie entre Kalouga et Moscou pour poser un regard différent et partager une expérience d’expatriée.

.

58 avenue Henri Bertho Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire le.relais.culturel.44500@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire